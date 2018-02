Romário poupado em jogo-treino por ´desconforto muscular´ Sem Romário, o Vasco venceu o jogo-treino contra o Olaria, por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira, em São Januário. O artilheiro vascaíno foi poupado da movimentação porque sentiu um "leve desconforto muscular" na coxa direita. A boa notícia do dia foi a absolvição do meia Morais, que poderia ter sido suspenso por até 540 dias. "Até domingo ele deve estar bom. Devo fazer mais um coletivo na sexta-feira e saberei quem terá condições de atuar", disse o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, ao explicar a ausência de Romário. Os gols do Vasco foram marcados pelos meias Renato e Abedi. Renato Gaúcho aproveitou o treinamento para fazer algumas observações no time, que estréia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, no domingo, contra o Madureira. A principal alteração na equipe pode ser a entrada do lateral-esquerdo Sandro. O jogador herdou a vaga de Diego, que se transferiu para o Goiás. Outro que participou de todo jogo-treino foi o volante Roberto Lopes. Quanto ao meia Morais, o dia foi de apreensão em São Januário, por causa do julgamento que poderia suspender o atleta por até 540 dias. O juiz Luiz Antonio Silva Santos expulsou o jogador no confronto contra o América, no dia 7 de fevereiro, sob a alegação de que ele lhe agrediu. Mas, por 4 votos a 1, Morais foi absolvido pelos auditores do Tribunal da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.