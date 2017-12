Romário: processo apura desvio de U$ 5 mi O verdadeiro motivo da misteriosa viagem de Romário à Europa foi revelado nesta quinta-feira: o atacante do Fluminense prestou depoimento no tribunal de Lublin, na Polônia, em um processo contra o empresário polonês Piotr O. (cujo nome completo não foi revelado devido à legislação daquele país). Romário acusa o empresário de desviar US$ 5 milhões ? cerca de R$ 15 milhões ? de sua conta na Suíça, que havia destinado para construir um hospital e escolinhas de futebol para crianças no Brasil. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pelo procurador encarregado do caso, Michal Blajerski. Piotr é acusado de fraudes fiscais e suspeito de outras contravenções em vários países. O empresário, preso desde fevereiro, faz parte de um grupo de pessoas que havia aconselhado o jogador brasileiro a investir parte da fortuna acumulada ao longo da carreira. ?O depoimento de Romário durou várias horas, e ele confirmou os fatos. Disse que está disposto a ajudar a justiça polonesa no caso?, afirmou Blajerski. ?O dinheiro foi parar em bolsos particulares e não para benefícios sociais, como havia sido prometido?, explicou o procurador. De acordo com as leis penais da Polônia, Piotr pode pegar até 10 anos de prisão, se for considerado culpado. Antes de depor no tribunal, Romário enviou ao Fluminense um exame de ressonância magnética que fez na Suíça, constatando que sofrera estiramento muscular diante do Santos ? lesão que o afasta do jogo de amanhã, contra o São Caetano.