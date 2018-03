Romário promete reação do Flu no sábado Desde que voltou ao Brasil, após sua frustrada passagem pelo futebol do Catar, o atacante Romário ainda não teve uma boa atuação no Fluminense, com exceção da partida com o Guarani. Nem os cinco gols marcados no Campeonato Brasileiro foram suficientes para evitar que o Tricolor ficasse nas últimas posições. Nesta segunda-feira, o jogador prometeu a reação a partir do próximo jogo. O problema é que o adversário é o líder da competição: o Cruzeiro, sábado, em Édson Passos, no Estádio do América. ?O Fluminense tem que mostrar que é um time grande, de tradição. Não estamos representando o clube dignamente", afirmou Romário. ?Temos que encontrar motivação de alguma forma. Somente nós podemos mudar esta situação." O atacante também lembrou que esta não é a primeira vez que passa por um momento crítico. ?Confesso que não estou no melhor da minha forma física. Terei esta semana para treinar. Prometo correr bastante contra o Cruzeiro", disse Romário. O atacante aproveitou para convocar a torcida, afirmando que o jogo com o time mineiro será o início da recuperação tricolor no Brasileiro.