Romário quase pronto para jogar O atacante Romário, do Vasco, fez um exame nesta terça-feira que detectou a cicatrização da contusão na panturrilha. O fisioterapeuta Fábio Marcelo disse que o jogador fará, a partir desta quarta-feira, um trabalho físico mais forte para ter condições de voltar a campo no octogonal. Ele contou que Romário está muito animado e com muita disposição de voltar a jogar. Já o meia Felipe disse que a imprensa está fazendo uma "tempestade em copo d´ água" sobre a sua ausência nas últimas partidas do Vasco. "Os outros clubes estão poupando os seus principais jogadores e eu pedi para não jogar", afirmou o jogador. "Não quero correr o risco de me machucar e ficar de fora do octogonal que é a fase mais importante." Felipe disse que algumas pessoas ficaram chateadas com a sua atitude, caso do técnico Evaristo de Macedo. Com isso, o jogador decidiu se colocar à disposição do treinador para as próximas partidas. "Se eu estiver bem vou jogar", contou.