Romário quer a contratação de Beto O artilheiro Romário defendeu nesta segunda-feira a contratação do meia Beto, ex-Flamengo. "É um excelente jogador, de seleção brasileira", disse o atleta do Vasco da Gama. Porém, a negociação é complicada, porque envolve o Flamengo que, para liberar o meia, quer receber cerca de R$ 500 mil. Além disso, Beto estaria pedindo R$ 750 mil pelo aluguel do passe mais R$ 80 mil de salários.