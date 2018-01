Romário quer acertar com o Vasco até 3ª Romário espera acertar com o Vasco a renovação de seu contrato até terça-feira. As conversas com o presidente do clube, Eurico Miranda, foram adiadas porque o dirigente foi passar as festas de fim de ano em Angra dos Reis e só deve retornar ao Rio na segunda-feira. ?Espero acertar logo?, disse Romário. Ele deixou clara a intenção de jogar mais um semestre, o suficiente para disputar o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. Quanto à sua presença no Brasileiro de 2006 tudo vai depender de suas condições físicas, que serão avaliadas pelo próprio atacante no meio do ano. ?Se eu continuar me cuidando como fiz em 2005, pode ser que jogue o ano inteiro?.