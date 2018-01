Romário quer amigo do Catar no Flu O atacante Serginho, que atuou ao lado de Romário no Al Sadd (Catar) em uma única partida, deve ser a próxima novidade no elenco do Fluminense. Depois de recontratar o craque, a diretoria tricolor espera anunciar nesta sexta-feira o novo reforço. Nesta quinta-feira, o vice-presidente de Futebol do clube, Marcelo Penha, se reuniu com o jogador e só espera a chegada do procurador Léo Rabelo para acertar os últimos detalhes. "Sempre sonhei em atuar ao lado do Romário. Fizemos uma boa amizade no Catar e eu nem tinha planos em voltar ao Brasil", afirmou Serginho. "Agora, espero obter o mesmo reconhecimento que tenho na Arábia. Vai ser maravilhoso ver o Maracanã lotado." O atacante foi indicado pelo próprio Romário e ficará no Fluminense até dezembro, quando deverá, então, retornar ao Al Sadd.