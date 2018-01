Romário quer garra contra o Paraguai O atacante Romário, do Vasco, reconheceu hoje que a seleção brasileira não tem apresentado um bom futebol. "Para quem gosta de futebol técnico, o Brasil não tem apresentado nada de bom", disse o artilheiro. Segundo ele, "não existe um único jogador que salvará a equipe, mas somente todo grupo poderá sair desta situação". Romário frisou que, neste momento, o futebol técnico deve ser substituído pelo empenho e vontade de vencer dos atletas em campo. O atacante foi incisivo ao falar sobre a partida contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, prevista para o dia 15. "Contra o Paraguai, o importante, em primeiro lugar, é a vitória. Depois, pensaremos em jogar um futebol técnico", considerou o artilheiro. Sobre o vexame da derrota para Honduras, que eliminou o Brasil da Copa América, Romário não a considerou uma vergonha, mas ressaltou, que "teoricamente em 1000 jogos realizados contra o time hondurenho, o Brasil tem a obrigação de vencer 1000". Ele ainda alertou que hoje isso não tem acontecido por causa da preparação física e do nível técnico das outras equipes, que aumentaram. Romário não duvida que o Brasil estará classificado para a Copa do Mundo de 2002. O atacante lembrou que, em 1994, quando a seleção conquistou o tetracampeonato mundial, a equipe se classificou na última partida das eliminatórias. "Não adianta falar nos craques do passado e naqueles que poderão ser no futuro. O que importa é falar nos jogadores do presente, que vão tirar o Brasil desta situação difícil."