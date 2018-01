Romário reaparece e toma conta do Vasco Após dez dias sem aparecer no Vasco, o atacante Romário voltou ao clube nesta terça-feira. E chegou dando ordens, ignorando a presença do técnico Dário Lourenço. Durante o treino coletivo desta terça-feira, Romário passou instruções aos demais jogadores da equipe titular, enquanto Dário Lourenço ficou do lado de fora do gramado, de costas para o campo. Como os jogadores e o técnico do Vasco estão impedidos de falar com a imprensa, por ordem do presidente Eurico Miranda, ninguém comentou a volta de Romário. Mas ficou clara a influência do jogador. Mesmo porque, houve 4 mudanças no time titular. O goleiro Erivélton, o zagueiro Gomes, o volante Osmar e o meia Dominguez deixaram a equipe para as entradas de Ellinton, Ciro, Felipe Alves e Róbson Luís. A explicação em São Januário é de que Romário só voltou a treinar porque recebeu permissão do presidente Eurico Miranda para fazer as mudanças que desejasse no time. Anteriormente, o atacante havia dito que só voltaria ao clube após a saída de Dário Lourenço do cargo. Outra demonstração de que Romário está ?no comando? do Vasco foram as reintegrações de dois jogadores, que são seus amigos: o lateral-esquerdo Jorginho Paulista e o meia Têti. Romário, inclusive, deve participar do clássico com o Flamengo, domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No ataque e, do jeito que estão as coisas em São Januário, também como técnico.