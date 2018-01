Romário recua e pede desculpas a Pelé Ao receber o pedido de desculpas de Pelé, o atacante Romário, que o agrediu verbalmente na quinta-feira, optou pela mesma tática e neste sábado se redimiu ante o maior atleta do século. A nova polêmica entre os dois começou na quarta-feira, quando o craque aconselhou o jogador a pedir a aposentadoria. Irritado, Romário que está prestes a assinar contrato com o Vasco mandou Pelé calar a boca e o acusou de só falar "merda". "Na verdade eu que peço desculpas a ele. Segundo ele foi um mal entendido da minha parte. E eu me equivoquei", disse Romário, antes de iniciar a disputa de um amistoso, em Madureira, zona norte, para arrecadar recursos para as vítimas da tsunami, na Ásia. "E quero falar que ele continua sendo o maior, o melhor e o deus do nosso esporte. Pelé, desculpas meu camarada." Na quinta-feira, um dia após Pelé sugerir que se aposentasse, o atleta, de 38 anos, respondeu incisivamente: "o Pelé calado é um poeta. Tinha era que colocar um sapato na boca". "A gente sabe que ele só fala merda." No final da tarde de quinta-feira, Pelé pediu desculpas a Romário e afirmou não ter tido a intenção de ofendê-lo. E as novas declarações do craque motivaram a retratação do jogador. Vasco - E após a partida, onde atuou por 90 minutos, sob intenso sol, Romário voltou a dizer que não vai parar de jogar. Reafirmou ainda que na segunda-feira estará no Centro de Treinamentos do Vasco, na Barra da Tijuca, zona oeste, para iniciar os treinamentos, mesmo sem ter assinado o contrato com o clube. "Jogar sob este sol é muito difícil. Mas o objetivo foi conquistado, que era o de arrecadar roupas e alimentos para as vítimas na Ásia", destacou Romário, após o empate, por 1 a 1, entre o Madureira e a seleção brasileira de masters de 1994. Ele ainda assegurou participação neste domingo pela manhã no desafio Rio x São Paulo de futebol de areia, em Guarujá. "Futebol é uma coisa saudável. Quanto mais pratico, mais quero aprender."