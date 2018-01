Romário recusa proposta do México O atacante Romário confirmou hoje ter sido procurado por dirigentes do América do México, mas recusou proposta para jogar no clube. "Tenho contrato com o Vasco, e é aqui que devo continuar", afirmou o jogador, que marcou um dos gols vascaínos na vitória de domingo à noite contra o León, por 3 a 1, em amistoso. Se aceitasse a oferta, Romário faria dupla de ataque com o chileno Ivan Zamorano. Amanhã, o Vasco enfrenta o Nuevo León em Monterrey.