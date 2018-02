Romário reforça o Vasco no domingo Recuperado de dores na coxa direita, Romário volta ao Vasco no confronto contra o Americano, domingo, em São Januário, pela quarta rodada da Taça Rio. O técnico Joel Santana confirmou o retorno do craque, mas ainda não definiu quem cederá o lugar. A intenção do treinador é a de manter Romário ao lado dos atacantes Marcos Brito e Alex Dias, que, segundo ele, vêm jogando muito bem. "Não quero me precipitar, mas vou tentar ser coerente. Marcos Brito e Alex Dias estão bem. O maior problema do Vasco não é o ataque e, sim, o encaixe na defesa", declarou Joel Santana, que notou a equipe mais "segura" na vitória sobre o Moto Clube, por 2 a 1, quinta-feira, pela Copa do Brasil. Autor dos gols do Vasco no confronto de ontem, o artilheiro Alex Dias ressaltou a qualidade técnica e a eficiência dos atacantes do clube de São Januário. "Quando eu não marco, certamente Romário e Marcos Brito balançam as redes adversárias".