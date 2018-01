Romário rejeita proposta milionária Romário não troca o Rio. Nem uma proposta de US$ 1,5 milhão é capaz de seduzir o jogador. Os árabes bem que tentaram. Ofereceram US$ 1,5 milhão por um contrato de 100 dias. Difícil imaginar um atleta de 37 anos e coragem para recusar essa montanha de dólares.Romário garante que não aceitou. Na Arábia não teria praia, mulheres e a doce vida noturna carioca. Leia mais no Jornal da Tarde