Romário renova com o Fluminense Romário decidiu continuar no Fluminense. Depois de ter sido assediado pelo Flamengo, o atacante resolveu ficar nas Laranjeiras e renovou contrato por 1 ano, com opção de ficar mais um. Esse deve ser o último clube da carreira do jogador, que está com 36 anos. Ele receberá cerca de R$ 180 mil por mês. Romário seguirá nesta terça-feira para Vassouras, onde o Fluminense faz sua pré-temporada. Ele garante ter condições de jogar já no domingo, quando o time estréia no Campeonato Carioca, contra o Olaria. A partida está marcada para o estádio das Laranjeiras, mas a diretoria do Flu pretende transferi-la para o Maracanã, para aproveitar a presença de Romário e atrair o torcedor. Com as saídas de Magno Alves, Roni e Beto, o Fluminense, segundo Romário, precisa contratar reforços. ?O time é mais fraco do que o do ano passado?, disse o atacante, que promete um título à torcida do Flu. ?Nos seis meses em que estou no clube, recebi muito carinho da torcida e dos dirigentes. Fiquei devendo um título e espero conseguir isso neste ano.?