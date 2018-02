Romário sai de férias sem comentar suspensão por doping

Um dia após ser suspenso por 120 dias pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o atacante Romário, de 41 anos, estava bastante abatido e nem quis falar sobre sua punição. No saguão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, onde esperava o embarque com a família para Natal, no Rio Grande do Norte, Romário chegou a ser confortado por sua mulher, Isabella Bittencourt. O veterano craque evitou a imprensa. Mas não se recusou a tirar fotos e dar autógrafos para os fãs. Romário não quis comentar a decisão dos auditores do tribunal. "Não quero falar nada", limitou-se a dizer o craque, abraçado a Isabella e cercado pelos filhos Romarinho, Moniquinha e Ivy. Nesta quarta-feira, o presidente do clube, Eurico Miranda, reiterou a posição do clube, logo após o julgamento: antes mesmo de esperar a análise do caso pelo Pleno do STJD, em janeiro, o Vasco vai entrar com um efeito suspensivo no tribunal a fim de contar com Romário, como técnico e atleta, para a disputa do Campeonato Carioca, que começa em 19 de janeiro. Eurico e os advogados do Vasco estão convictos de que a pena de Romário será revista, por causa de uma determinação da Fifa de reconsiderar a finasterida como substância proibida a partir de 2008. Romário ingeria o medicamento, indicado para evitar queda de cabelo, e foi flagrado no exame antidoping realizado após o jogo entre Vasco e Palmeiras, em 28 de outubro, pelo Campeonato Brasileiro.