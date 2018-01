Romário sai em defesa de Leão Romário, capitão da seleção brasileira, saiu em defesa do técnico Leão depois do empate com o Peru. Sentado ao lado do treinador na entrevista coletiva após o jogo, o atacante pediu calma na hora de avaliar o desempenho da nova Seleção Brasileira. "A gente tem de analisar o que está acontecendo com a Seleção Brasileira com muita tranquilidade. Treinamos apenas duas vezes e o desempenho dessa equipe renovada não poderia ser perfeito. Acho até que se fizéssemos o que o nosso treinador pediu as coisas seriam bem melhores. Não que nós não quiséssemos fazer o que ele pediu, mas a questão é que essa Seleção é jovem e precisa de tempo".