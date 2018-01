Romário se contunde mas Vasco vence Mesmo sem o atacante Romário, que se contundiu durante o jogo, o Vasco venceu o Americano por 2 a 1, neste sábado, em São Januário, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O artilheiro vascaíno sentiu dores no músculo adutor da coxa direita e deixou o gramado aos 23 minutos do primeiro tempo. Apesar de ter saído do jogo, Romário garantiu que a contusão não é grave. O atacante afirmou, inclusive, que estará em campo na próxima partida do Carioca, contra o Fluminense, na quarta-feira à noite, na Rua Bariri. A saída de Romário da partida não prejudicou tanto ao Vasco, que contou com a estréia do meia Ramon, ex-Atlético-MG. No primeiro tempo, a equipe vascaína teve uma atuação apática e o Americano dominou o jogo. Só que o gol não saiu. No intervalo, o técnico Evaristo de Macedo deu uma bronca nos jogadores do Vasco e o time voltou melhor. Tanto que, aos 3 minutos, o lateral-esquerdo Jaílson fez 1 a 0. O gol deu mais tranqüilidade para o Vasco, que ampliou aos 36 minutos, quando o lateral-direito Leonardo recebeu um passe do atacante Ely Thadeu e fez 2 a 0. O Americano ainda conseguiu descontar, aos 42, em cobrança de falta do lateral-direito Wederson, mas não deu tempo para empatar. Outro resultado da rodada: Olaria 3 x 0 Entrerriense.