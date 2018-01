Romário se despede da Seleção A última partida de Romário com a camisa da Seleção Brasileira durou 40 minutos e garantiu mais um gol ao atacante na história. Com a vitória parcial por 2 a 0 sobre a Seleção da Guatemala, Romário deixou o campo do Estádio do Pacaembu, sendo substituido por Grafite, deu uma volta olímpica e foi para as numeradas do estádio para ser homenageado por dirigentes, sendo "escoltado" pelos tetracampeões Branco, Raí, Dunga, Viola e Paulo Sérgio.