Romário se diz recuperado de contusão O atacante Romário disse hoje, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) que está recuperado da lesão na panturilha e que estará em ótimas condições físicas para a partida do Brasil contra o Uruguai, dia 1º de julho, em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. ?Nos últimos cinco dias voltei a treinar com bola e não senti nenhum problema. Até o dia 1º estarei plenamente recuperado e pronto para jogar?, disse ele, pouco depois dos treinos da manhã. À tarde, o técnico Luiz Felipe Scolari deverá comandar o primeiro treino coletivo da seleção.