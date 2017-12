Romário se poupa para milésimo jogo O técnico Renato Gaúcho vai poupar o atacante Romário da partida desta quarta-feira, com o Figueirense, em Santa Catarina. Com 18 gols no Campeonato Brasileiro e autor dos dois da vitória sobre o Fluminense, no domingo, Romário quer comemorar no fim de semana, contra o Paysandu, o que seria seu milésimo jogo como profissional. Os números apresentados pelo Baixinho divergem de outros, em poder de alguns pesquisadores ? o site do PSV atesta que ele atuou mais vezes no clube, rebatendo as estatísticas do próprio jogador. Romário contabiliza até agora 999 partidas e o Vasco prepara uma festa para o confronto com o Paysandu, domingo, em São Januário. Trezentas crianças uniformizadas devem entrar em campo e fazer um corredor para a passagem do craque. Ele está a três gols do artilheiro do Brasileiro, Robgol, do Paysandu, e já deixou escapar que pretende continuar atuando em 2006 pelo Vasco. Pelo menos, deve disputar o Campeonato Carioca.