Romário se prepara agora para o Carioca O atacante Romário, artilheiro do Campeonato Brasileiro, vai se preparar agora para a disputa do Carioca, entre janeiro e abril. Ele completará 40 anos no mês que vem e recebeu o apelo da mãe, dona Lita, para que atue pelo menos por mais um ano. Ela quer vê-lo também como maior goleador do Brasileiro de 2006. Na última conversa entre o craque e dirigentes do Vasco, Romário apenas comunicou que estava entrando de férias. Para o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que se reapresentará na primeira semana de janeiro. Romário marcou 22 gols e conseguiu, na última rodada do Brasileiro, superar Robson, do Paysandu. A marca histórica foi comemorada de madrugada numa churrascaria da zona oeste do Rio. Ele foi saudado por várias pessoas e teve de distribuir autógrafos para garçons e clientes da casa. A todo momento, comentava com um grupo de amigos que seus críticos teriam de buscar novo motivo para alfinetá-lo. ?Dizer que sou velho, cavalo paraguaio; isso não cola mais. Que inventem outra coisa?. Nos últimos dias, desde que começou a marcar mais gols e a se aproximar dos artilheiros da competição, Romário chegou a discutir a idéia de abandonar o futebol se conseguisse chegar em primeiro lugar. Uma maneira de encerrar a carreira por cima. Mas a vontade de jogar futebol continua incontrolável. ?Essa façanha me deixou muito feliz. Nenhum outro conseguiu repetir o feito com a minha idade. Falavam que eu tinha de parar, mas a minha fé é maior. Conquistei uma vitória particular?, disse Romário, ainda na noite de domingo, quando era cercado no gramado de São Januário e ovacionado pelos torcedores na arquibancada. Ele dedicou a artilharia aos filhos e à mulher, Isabella. Também citou dona Lita e o pai, seu Edevair. Romário atribuiu também ao técnico Renato Gaúcho parte importante de seu sucesso no Brasileiro. Nos últimos três meses, a produção do artilheiro melhorou associada ainda a outro motivo: uma dieta que ele seguiu à risca, evitando refrigerantes e carne vermelha. Preferiu consumir frutas e sucos. No final da noite de domingo, deu uma pausa no controle da alimentação e não dispensou carnes nobres oferecidas na churrascaria.