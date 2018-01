Romário se reapresenta ao Vasco e ignora Celso Roth Após duas semanas de folga, Romário se apresentou nesta terça-feira em São Januário e nem sequer se deu ao trabalho de procurar o técnico Celso Roth. Apesar de não ter encontrado com o atacante, o treinador assegurou que a prioridade no clube será ajudar o atleta a marcar o milésimo gol. ?Fui contratado para isso. O Romário é um capítulo à parte. E todos nós do Vasco estamos inseridos nele?, disse o gaúcho. Romário não conversou com Roth porque chegou a São Januário às 16 horas, deu poucas voltas ao redor do campo e foi direto para a sala de musculação, enquanto o técnico permaneceu comandando o treino no gramado. Apesar de se mostrar receptivo ao jogador, o treinador foi claro ao afirmar que será difícil conciliar o objetivo do artilheiro com a formação da equipe para a disputa do Campeonato Brasileiro.?Temos que preparar um time para o Brasileiro, que é longo. Nada é fácil?, destacou Roth. ?Só em preparar a equipe já é difícil, inserida em uma situação destas [o milésimo gol de Romário] fica mais ainda.? Fã ilustre O vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, contou por telefone que entregou um kit do clube (camisa, bandeira e medalha) ao atacante Thierry Henry, durante visita ao CT do Arsenal, em Londres, nesta terça. "Ele recebeu os presentes gritando: ´Vasco, Vasco, Vasco´", contou o dirigente. Atualizado às 19h52