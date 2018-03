Romário se recupera e deve jogar O artilheiro Romário deve atuar no clássico contra o Flamengo, pela última rodada do returno do Campeonato Carioca, domingo, no Maracanã. Apesar da dor na panturrilha direita, os exames realizados pelo jogador não acusaram nenhuma contusão. O médico do Vasco, Clóvis Munhoz, afirmou que somente no dia da partida será possível dizer se o Romário terá condições de atuar. "Ele não vem sentido mais dores, mas teremos de avaliá-lo antes da partida", considerou. Romário afirmou que deseja atuar, pois pretende ser o artilheiro do campeonato. Com 13 gols, ele tenta superar o atacante Edílson, do Flamengo, que já marcou 14. O técnico Joel Santana está fazendo suspense e ainda não informou se escalará uma equipe mista ou titular.