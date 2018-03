Romário segue em tratamento e é dúvida O atacante Romário, do Fluminense, segue com trabalhos físicos específicos para se recuperar das dores musculares que o tiraram da partida contra o Bahia, no domingo. Embora não tenha confirmada a volta do artilheiro para o confronto contra a Ponte Preta, quinta-feira, o técnico Renato Gaúcho, ao menos, teve uma boa notícia nesta segunda-feira. O meia Zada e o atacante Sorato, ambos recuperados de contusão, retornam ao time. Além deles, o lateral-esquerdo Jadílson e o volante Sidney voltam após cumprirem suspensão contra o Bahia. Com relação ao recém-contratado atacante Joãozinho, Renato ainda não definiu a sua escalação. O treinador vai avaliá-lo durante os próximos treinos. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube liberou o atacante Ademílson. O jogador vai atuar no Galo Branco, do México. O Fluminense não vai receber nenhum quantia pela negociação. Em troca, fica livre dos compromissos contratuais com o atleta, que iriam até dezembro.