Romário sente dor e deve desfalcar Flu Com apenas um jogo disputado no Campeonato Carioca, o atacante Romário já deve desfalcar o Fluminense. Ele sentiu uma forte dor no joelho durante o treino desta quarta-feira e pode ficar fora do jogo de quinta com a Cabofriense, às 20h30, no Maracanã. Caso seja realmente vetado, o técnico Valdyr Espinosa garantiu que Marcelo será o companheiro de Edmundo no ataque. "O Romário sentiu uma dor e parou imediatamente. Ele passou a ser uma preocupação, mas ainda é cedo para um diagnóstico. Vamos aguardar as próximas 24 horas", afirmou o médico do Fluminense, Michel Simoni. Durante o treinamento, o jogador participou normalmente dos trabalhos físicos. Depois foi chutar algumas bolas para o gol. Na última finalização, veio a dor. Romário está fazendo tratamento com anti-inflamatórios para tentar se recuperar. "O Romário é um jogador indispensável para qualquer equipe. É claro que ele faz falta. Mas também confio no Marcelo, caso ele precise ser escalado", afirmou Espinosa. O provável substituto, que chegou a ser titular em alguns jogos do Fluminense em 2003, reconhece a dificuldade para recuperar a vaga. "Tenho que fazer a minha parte. Quem sabe o treinador não escala três atacantes no futuro?" Com relação a Edmundo e ao lateral-direito Leonardo Moura, Simoni afirmou que ambos estão recuperados das dores musculares que vinham reclamando. Eles apenas foram poupados do treino desta quarta-feira para evitar algum tipo de problema. "Vou jogar e ajudar o Fluminense a conseguir mais uma vitória", avisou Leonardo. Resultados do dia - Em jogos disputados nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Carioca, o Bangu perdeu para a Portuguesa por 1 a 0, em Moça Bonita, com gol marcado por Alexandre Ratinho. E, em Édson Passos, o América derrotou o Madureira por 2 a 1, de virada. João Rodrigo abriu o placar, mas Felipe Santos e Joílson viraram o jogo.