Romário sente dor e não joga pelo Flu O atacante Romário, do Fluminense, sentiu uma dor na panturrilha da coxa direita e foi vetado pelo médico Michel Simoni para a partida contra o Olaria, pela primeira rodada do Campeonato Estadual, neste domingo, nas Laranjeiras. O problema do jogador aconteceu durante o aquecimento. "Ainda é cedo para dizermos se a contusão é grave. Ela acabou de acontecer", disse o médico do Fluminense. A participação de Romário era aguardada com expectativa, principalmente, porque seria a primeira vez que ele atuaria como profissional no campo tricolor. O Olaria foi o clube que revelou Romário e o qual mais marcou gols em sua carreira: 23, de um total de 857.