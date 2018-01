Romário sente dores, mas deve jogar Preocupação. Esta é a palavra da moda no Fluminense. Nesta quinta-feira, o atacante Romário sentiu fortes dores na coluna antes do treino coletivo. Ele foi poupado, mas segundo os médicos do clube não deve desfalcar a equipe no jogo de sábado contra a Ponte Preta, às 16 horas, no Maracanã. O atacante Joãozinho está otimista com a hipótese de ser o companheiro de Romário. O jogador treinou nesta quinta-feira pela manhã entre os titulares, marcou um gol e espera pela definição do técnico Renato Gaúcho. ?Tenho entrado no segundo tempo, mas estou em condições de começar jogando. Estou na minha melhor forma física e espero por esta chance de jogar os noventa minutos", disse Joãozinho, que disputa com Marcelo uma posição no ataque do Fluminense.