Romário será o capitão da seleção O técnico Émerson Leão afirmou nesta terça-feira à tarde que Rogério Ceni está proibido de cobrar faltas na seleção brasileira, alegando ser um risco desnecessário. "Não vou correr um risco se tenho à disposição outros bons batedores", justificou. Romário, que jogará pela primeira vez no Morumbi com a camisa verde e amarela, será o capitão do time, nesta quarta-feira, contra o Peru, pelas eliminatórias do Mundial.