Romário será técnico e jogador do Vasco Romário é o novo técnico do Vasco. Dois dias após anunciar que foi flagrado em exame antidoping, ele foi confirmado, nesta quinta-feira, como treinador e jogador da equipe até o final da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O presidente do clube, Eurico Miranda, disse que gostaria de ver o atacante atuando na final da Taça Guanabara nas duas funções. Caso o Vasco não chegue à final, o dirigente vai tentar convencer Romário a dirigir a equipe por mais tempo. "Romário será jogador e treinador até o final da Taça Guanabara. Isso já está acertado. Pode ser que ele continue mais um pouco, e seria ótimo ver o Romário se despedindo do futebol campeão pelo Vasco como treinador e jogador", disse Eurico em entrevista coletiva. Romário vai substituir Valdir Espinosa, que deixou o Vasco após o Campeonato Brasileiro. O jogador, de 41 anos, já teve uma experiência como técnico na partida contra o América, do México, pela Copa Sul-Americana, no final de outubro, quando o Vasco venceu por 1 x 0, mas acabou eliminado da competição por ter perdido de 2 x 0 fora de casa. "A história do Vasco é alicerçada por coisas inovadoras, ele me agradou no jogo com o América do México", disse Eurico depois de lembrar que o Vasco foi o primeiro clube do Brasil a aceitar jogadores negros com sua camisa. O campeão mundial em 1994 anunciou esta semana que pretende disputar algumas partidas no Campeonato Carioca, mesmo depois de testar positivo para finasterida, substância contida, segundo ele, num medicamento contra a queda de cabelo utilizado pelo atacante "há algum tempo". O julgamento de Romário está programado para o dia 18 de dezembro no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele está suspenso preventivamente. O presidente do Vasco acrescentou que o time fará dois amistosos em janeiro em Dubai, com a presença do atacante. "Ele vai na função de jogador-treinador. Se for mantida a suspensão dele pelo STJD, ele vai para Dubai só como treinador. Mas achamos que as coisas vão se reverter", afirmou.