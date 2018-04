Romário: silêncio sobre a seleção O artilheiro Romário, do Vasco, optou pelo silêncio um dia depois de ser excluído da lista do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, para primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo, contra a Bolívia, quinta-feira, em Goiás. Mesmo desapontado, o atacante quer mostrar que está em boa forma física e técnica e, enquanto a equipe titular realizou treinamentos físicos hoje, ele participou de um coletivo na equipe de juniores, em São Januário. Ao contrário de quarta-feira, quando a lista foi divulgada, Romário parecia animado. No único momento em que falou, prometeu dar um show contra o São Paulo pela segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo, domingo, no Morumbi. O abatimento foi trocado pela vontade de atuar e marcar gols. No último confronto do Vasco com a equipe paulista, o artilheiro marcou três vezes na goleada por 7 a 1. A vontade de disputar uma Copa do Mundo aos 36 anos foi o principal fator que levou Romário a renovar contrato com o Vasco até o meio do ano. A tendência é que encerre a carreira ao término do vínculo contratual. Política - Apesar de negar ter pretensões políticas, Romário está filiado ao Partido Progressista Brasileiro (PPB) desde o ano passado. Segundo o atleta, a filiação foi motivada por um "amigo". Tudo indica que o "amigo" seja o presidente do Vasco, Eurico Miranda, deputado federal pelo partido. Uma boa coincidência para o jogador é o número de registro do PPB no Tribunal Superior Eleitoral, o 11, também o número de sua camisa, que, por determinação de Eurico, ninguém mais poderá usar no Vasco depois que Romário encerrar a carreira.