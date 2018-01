Romário só joga 47 minutos no Pacaembu O reencontro entre Romário e Corinthians durou exatamente 47 minutos. Só que dessa vez, a falta de sorte estava do lado do atacante. Depois de sofrer uma pancada atrás do joelho direito, aos 37 minutos do primeiro tempo, o ?Baixinho? não voltou do vestiário. Deixou o campo reclamando de dores e avisava que só voltaria depois de uma avaliação médica. E foi o que aconteceu. Para alívio dos corintianos, o algoz estava fora do restante do jogo. A entrada em campo de Romário não poderia ser diferente. Depois de o Fluminense ser vaiado pelos corintianos, Romário não escapou dos palavrões. Talvez uma maneira encontrada pelos torcedores de aliviar a tensão que o atacante causava por ter a sina de sempre marcar gols. Antes do jogo deste domingo, Romário havia anotado 16 gols em 16 jogos disputados contra o Corinthians - média de um por partida. Aos 37 anos, Romário provou que é um jogador diferenciado. A experiência de anos de carreira impõe respeito não apenas sobre o adversário como também nos companheiros de equipe. Era o único jogador do Fluminense que não tinha a obrigação de ajudar na marcação. Ficava isolado na frente, entre os zagueiros corintianos, aguardando a bola chegar para poder criar algum perigo ao goleiro Doni. O primeiro - e único - susto que levou ao gol corintiano aconteceu logo aos quatro minutos. Aproveitando um contra-ataque, Romário recebeu cruzamento de Lopes, tirou a defesa corintiana da jogada e rolou a bola para Carlos Alberto chutar para fora. Depois disso, o atacante tocou mais seis vezes na bola, mas em nenhum momento causou pânico. Quando tinha a bola dominada, mesmo longe do gol, era perseguido pelos adversários, porém recebeu apenas duas faltas. Mas o lance que chamou mais atenção não foi nenhuma jogada maravilhosa do atacante. Em uma bola recuada para Doni, Romário pressionou o goleiro e acabou sendo driblado pelo goleiro, para delírio dos corintianos.