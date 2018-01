Romário surpreende e treina O atacante Romário cumpriu a promessa que fez ao técnico Joel Santana e participou do treino desta segunda-feira do Vasco, em São Januário. O jogador confirmou presença na partida decisiva contra o Friburguense, quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. Para se classificar às semifinais da Taça Guanabara, o time vascaíno precisa conquistar a vitória e torcer para o Botafogo não vencer o Volta Redonda. Além de Romário, que assistiu ao desfile das escolas de samba na noite de domingo no camarote da Brahma, o treinador deve contar o atacante Allan Dellon, recuperado de uma contusão na coxa direita. "Estou melhor e tenho certeza de que estarei em campo para enfrentar o Friburguense", afirmou o jogador. O zagueiro Fabiano, que cumpriu suspensão na derrota para o Volta Redonda, retorna ao time titular.