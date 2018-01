Romário surpreende e vai ao treino Romário surpreendeu a todos e treinou nesta segunda-feira, em São Januário, com os demais jogadores do Vasco. Ele realizou exercícios físicos e de fortalecimento muscular. Se quisesse, a atacante teria sido dispensado pela diretoria do clube para aproveitar o carnaval. Mas optou por treinar para o jogo de quarta-feira, contra o Sergipe, em Aracaju, pela Copa do Brasil. "Nunca neguei a ninguém que gosto de carnaval e viajar. Mas achei que era melhor para mim e para a equipe vir treinar", explicou Romário. "Estamos no meio de uma competição (Rio-São Paulo) e, na quarta-feira, estrearemos em outra (Copa do Brasil)." Sobre sua convocação para a seleção brasileira, Romário continua confiante. Ele agradeceu ao apoio do atacante Ronaldo, da Inter de Milão, que tem se manifestado favorável à volta do jogador do Vasco ao time do Brasil. A Copa do Brasil é a prioridade do Vasco para este primeiro semestre. Além de garantir ao campeão uma vaga na Copa Libertadores da América, este é um título que a equipe carioca ainda não conquistou.