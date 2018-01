Romário tem um novo fisioterapeuta O atacante Romário já tem um novo fisioterapeuta: André de Souza. Ele está no Fluminense há dois anos e assumiu a função no lugar de Fábio Marcelo, que pediu demissão alegando motivos pessoais. Hoje de manhã, o jogador realizou exercícios na academia do preparador-físico Helvécio Pessoa e à tarde treinou nas Laranjeiras. "Vou dar continuidade ao trabalho", disse André, que já teve o primeiro contato com Romário. O fisioterapeuta acredita que o jogador estará a disposição do técnico Renato Gaúcho no clássico contra o Vasco, no dia 2 de fevereiro, pelo Campeonato Estadual. Em relação a contratação de um novo lateral-direito, já que Flávio pediu para ser dispensado por causa de atritos com Renato, a diretoria do Fluminense desistiu de contratar Alexandre Chagas. O jogador não está em boas condições físicas e o Tricolor tem pressa em arrumar um substituto. No atual elenco, o treinador só conta com Marcos Henrique, ex-São Cristovão.