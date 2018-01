Romário: tendência é marcar menos gols O atacante Romário falou hoje do jejum de gols, desde que voltou ao Vasco para a disputa do Campeonato Carioca. O artilheiro, de 39 anos, reconheceu que a tendência atual é a de que seus gols fiquem escassos, mas frisou o desejo de continuar sendo um goleador. "Já fiquei alguns jogos sem fazer gols. Antigamente, esse era um motivo de preocupação mas, agora, nem tanto", disse Romário, que confirmou sua presença entre os titulares, nesta quarta, no confronto contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Em três partidas realizadas pelo Vasco, o jogador participou de duas, tendo atuação discreta. "Cada vez mais, vai ser difícil marcar. Minha vida sempre foi de gols e espero que no final não fique sem." A boa notícia para os torcedores hoje foi a confirmação do retorno do volante Igor, após recuperar-se de um cateterismo realizado no coração. O jogador disse estar otimista e confiante, principalmente, após os exames terem revelado que seu problema de arritmia cardíaca foi resolvido.