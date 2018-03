Romário tenta chegar aos 800 gols Enquanto o Fluminense tenta quebrar a seqüência de cinco derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o atacante Romário pode atingir a marca de 800 gols na carreira. Tudo no jogo deste sábado, contra o Juventude, às 16 horas, em Caxias do Sul. Mas Romário, que totaliza 798 gols na carreira, disse priorizar a melhora do rendimento da equipe. Ele conclamou jogadores e torcida a apoiar o trabalho do técnico Joel Santana, que estreou no comando da equipe com derrota, na quinta-feira, contra o São Caetano. "Precisamos entrar com tudo contra o Juventude, porque não será um jogo fácil. Mas não podemos nos amedrontar diante dos obstáculos", afirmou. Já Joel Santana destacou que a marcação, uma das principais falhas que o Fluminense vinha cometendo, já apresentou melhoras. Por isso, apesar do pouco tempo para treinar a equipe, demonstrou otimismo. "Pretendo não fazer muita coisa para a partida contra o Juventude. Apesar de precisarmos melhorar gradativamente, devemos pensar que até o empate hoje em dia não é um bom resultado", disse o treinador. Joel enfatizou que o Fluminense vai atuar na base do "tudo ou nada", porque precisa melhorar sua posição na tabela de classificação: em 21 jogos, conseguiu 22 pontos. A princípio, Joel fez somente uma modificação no Fluminense para o confronto contra os gaúchos. O atacante Josafá entra no meio-de-campo no lugar de Lopes, que cumpre suspensão automática.