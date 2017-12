Romário tenta manter a boa fase O atacante Romário, do Vasco, tenta manter a boa fase na partida deste sábado contra a Portuguesa, pelo Torneio Rio-São Paulo, às 16 horas, no Estádio de São Januário. O time quer se recuperar da derrota por 3 a 0 para o São Caetano, na última rodada. Romário esteve envolvido durante a semana em polêmica sobre sua convocação para a seleção brasileira e disse que não precisa provar mais nada. Outra boa notícia para o técnico Evaristo de Macedo é o retorno do atacante Euller, que está recuperado das dores nos pés. O jogador só atuou em três dos 17 jogos do Vasco nesta temporada. "Já não via a hora de voltar a jogar. Quero ajudar a equipe", disse o jogador. "Fiquei machucado nas duas últimas convocações da seleção brasileira." Além dele, o volante Donizete Oliveira também volta ao time, após passar um período afastado porque estava com dengue. O treinador, porém, não conta com o zagueiro Géder, que está com um pequeno edema na parte posterior da coxa esquerda. Com isso, Evaristo deve manter o zagueiro Wagner no time titular ou escalar André Leone ao lado de João Carlos. Evaristo considera a partida como sendo de alto risco. "A Portuguesa sempre foi um time de ações inesperadas, uma equipe imprevisível", disse o treinador. Citou o exemplo da vitória sobre o Fluminense no Maracanã e, em seguida, a derrota para o Criciúma. Ele destacou o atacante Ricardo Oliveira como o principal jogador da equipe paulista.