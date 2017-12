Romário terá de explicar viagem à Europa Neste fim de semana, o atacante Romário, do Fluminense, terá de dar explicações sobre sua ida para a Europa, justamente em um momento em que o Tricolor mais precisa do seu futebol. Sem contar que a viagem prejudicou o trabalho de recuperação do estiramento muscular sofrido na coxa esquerda. Nenhum médico do clube acompanhou o jogador à Polônia e Suíça. Romário preferiu fazer tratamento por conta própria. O craque deve revelar o teor do depoimento que concedeu na quinta-feira, no tribunal de Lublin, na Polônia, em um processo contra o empresário Piotr O. (o nome completo não foi revelado por causa da legislação daquele país). O craque acusa o polonês de desviar US$ 5 milhões (cerca de R$ 15 milhões) de sua conta na Suíça que, segundo o atleta, seriam destinados a construir um hospital e escolinhas de futebol para crianças no Brasil. O jogador também poderá esclarecer o seu relacionamento com o empresário polonês e como o conheceu. Afinal, Romário tem o seu próprio procurador no Brasil: Luisinho Moraes, que evita dar declarações sobre o assunto. Romário nunca foi conhecido por perder altas somas de dinheiro em algum tipo de investimento. É claro que clubes como Flamengo, Vasco e Fluminense têm dívidas com o craque, mas isto ele administra e pode, inclusive, conseguir o pagamento na Justiça.