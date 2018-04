Romário tira uma 'folguinha' e não enfrenta o Corinthians

Habitante do limbo da tabela do Campeonato Brasileiro - aquela região entre o 12.º e o 16.º lugares, que não leva ninguém a lugar nenhum -, o Vasco, com 48 pontos, ainda ambiciona uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas não é o jogo contra o Corinthians, no Pacaembu, no dia 28, que monopoliza os pensamentos dos jogadores. As conversas em São Januário giram mais em torno das renovações dos atacantes Romário, para a disputa do Campeonato Carioca 2008, e de Leandro Amaral, para a próxima temporada. As transações foram confirmadas na quarta-feira pelo presidente interino do clube, Eurico Miranda. Com a singularidade do regulamento do torneio estadual do ano que vem, que prevê que os quatro clubes grandes do Rio não sairão da capital uma vez sequer, nem para enfrentar os times do interior, é crível que Romário atue com mais freqüência do que vem fazendo neste Campeonato Brasileiro. Dono de regalias incomparáveis, o Baixinho não viaja com o elenco para as partidas fora do Rio, e falta aos treinos que bem entender, seja pelo motivo que for. A extensão da carreira de Romário tem a ver também com a tentativa de Eurico Miranda de conseguir um patrocinador para o Vasco. A idéia é usar a grife do 'homem dos mil gols' para atrair interessados. Especula-se que a empresa aérea Fly Emirates seria a nova parceira. Um indício é um torneio amistoso do qual o Vasco participará em Dubai, de 10 a 12 de janeiro próximo. Romário integrará a delegação, mas usando terno e gravata, como um executivo, não o uniforme de atleta. O clube não estampa um patrocínio na camisa há sete anos, desconsiderando o pequeno intervalo este ano no qual a financeira BMG alugou as cores vascaínas durante a perseguição do centroavante ao gol mil. Coincidência ou não, 2000 foi justamente o ano do último título de expressão do Clube, o Torneio João Havelange, reconhecido como o Brasileiro daquela temporada. Desde então, sem muito dinheiro para investir, o clube ganhou apenas o Carioca de 2003. O principal motivo da rejeição comercial produzida atualmente pela marca Vasco é justamente a figura de Eurico Miranda, que costuma proibir a entrada da imprensa em São Januário e os seus jogadores de concederem entrevistas, sempre que a caravela cruzmaltina ameaça naufragar. Esta semana, o Baixinho treinou apenas dois dias com a equipe que irá enfrentar o Corinthians, que luta para fugir do rebaixamento. Mais uma vez, Romário tirou uma folguinha para dar um pulo em Miami - embarcou nesta quarta-feira. Não há motivo oficial para a viagem, mas comenta-se que seja para resolver assuntos financeiros. O jogador retorna apenas na próxima quarta, dia do confronto contra os Corinthians, e portanto não está relacionado para a partida.