Romário: torcedor agredido tem carro roubado O torcedor do Fluminense, Ricardo Gomes de Farias, de 31 anos, agredido por Romário com socos e tapas, dia 21, nas Laranjeiras, quando realizava um protesto pela má campanha do clube no Campeonato Brasileiro, teve seu carro furtado terça-feira de manhã, na porta de casa, na Vila Isabel, zona norte do Rio, e atribuiu o fato a "coisas estranhas" que vêm ocorrendo em sua vida desde o incidente com Romário. ?Minha vida está sendo prejudicada com todo este acontecimento. Mas não me arrependo de nada que fiz. Tanto que o clube reagiu e saiu da zona de rebaixamento.? Para o torcedor, faltou humildade a Romário. ?Em vez de brigar, ele deveria conversar. Em momento algum eu havia citado o nome dele no protesto.? Ricardo Gomes ironizou o depoimento do jogador na 9ª Delegacia de Polícia (Catete), prestado na noite de terça-feira, um dia antes do que fôra determinado pelo delegado Alan Luxardo. ?O Romário disse que me abordou para proteger o seu fisioterapeuta (Fernado Lima, o Zé Colméia, que também agrediu o torcedor). Ele não vai confessar o que todo mundo viu pela TV. Vai dizer sempre o que seus advogados mandarem.? No depoimento, Romário disse que Zé Colméia foi chutado pelo torcedor e que tentou apartar a briga. Como o atacante teria sido agredido, também se envolveu na briga. As imagens de TV, porém, mostram outra versão - a de que Romário e Zé Colméia agrediram Ricardo Gomes. O torcedor contou que contratou dois advogados para tratar do caso e, por causa das suspeitas de que algo pode ser feito contra ele, optou por evitar falar mais sobre o assunto. "Mas vou até o fim para conseguir meus direitos. Como foi uma coisa explícita, com imagens claras, creio que não precisarei me esforçar muito para vencer", disse o torcedor. A 9ª Delegacia vai convocar agora testemunhas para depois encaminhar o caso ao I Juizado Criminal.