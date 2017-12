Romário treina e dá esperança ao Flu O técnico do Vasco, Geninho, tem problemas para escalar o setor defensivo da equipe para o clássico com o Botafogo, domingo, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Ygor, o lateral-direito Chiquinho e os zagueiros Serjão e Wescley vão cumprir suspensão automática e estão fora do confronto. Para complicar ainda mais a vida do treinador, o zagueiro Henrique e os volantes Rodrigo Souto e Coutinho ainda não estão liberados pelos médicos do clube e, caso não participem dos treinos com bola até sexta-feira, vão desfalcar o time vascaíno. Recuperado de lesão na coxa esquerda, o meia Petkovic treinou bem hoje e vai atuar no clássico. Na visão do treinador, o sérvio deu criatividade ao setor de meio-de-campo e tem a função principal de municiar o ataque vascaíno, formado por Alex Alves e Valdir. Geninho destacou a visão de jogo, a habilidade e a precisão nos passes e lançamentos do atleta. Após retornar da seleção brasileira, que disputou amistosos contra a França e a seleção da Catalunha, o goleiro Fábio foi liberado hoje do treino. Amanhã, o atleta deve participar do coletivo e será escalado no time vascaíno. Com isso, Márcio voltará para o banco de reservas.