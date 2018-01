Romário treina e define até quarta O Centro de Treinamentos do Vasco, na Barra da Tijuca, zona oeste, teve nesta segunda-feira uma tarde de festa com a volta do atacante Romário. Vários torcedores, dentre eles muitas crianças, foram ao local para saudar o artilheiro, que ainda não assinou contrato com o clube carioca, o que segundo seus dirigentes ocorrerá até quarta-feira. Romário chegou ao centro de treinamento às 15h30, pouco antes de o técnico do Vasco, Joel Santana, iniciar as atividades. O jogador se trocou e foi direto para o gramado, onde realizou exercícios físicos e participou de um treino tático. Ao terminar a movimentação, sob o olhar vigilante do presidente vascaíno Eurico Miranda, o artilheiro deixou o local sem falar com os jornalistas, assim como o dirigente. A justificativa apresentada por Romário, para o silêncio, foi a de que já tinha atendido a todos durante o final de semana e não havia nenhuma novidade para ser comunicada. Nesta terça-feira o jogador realiza todos os exames médicos, pelos quais já foram submetidos seus companheiros. O vice-presidente de futebol José Luis Moreira falou pelo Vasco e afirmou ter por objetivo tornar oficial a contratação de Romário até quarta. Apesar da intenção, o dirigente não revelou os motivos que faltam para o artilheiro oficializar sua volta. Alheio aos problemas contratuais de Romário, o técnico do Vasco, Joel Santana, foi um dos mais entusiasmados com a presença do craque no centro de treinamentos. Irreverente, o treinador disse que a alegria do artilheiro contagiou todo o grupo, durante a movimentação. "O Romário é o ator principal. Ele não precisa participar do filme todo, basta entrar nos momentos bons", disse Joel Santana, sobre o fato de o artilheiro, de 38 anos, não ter realizado muitos treinamentos com o elenco vascaíno, além de estar recebendo vários privilégios no clube. "O Romário não disse que Deus olhou para ele e falou: este é o cara? Então, eu vou na aba." O técnico do Vasco ainda aproveitou para confirmar a escalação de Romário na partida de estréia no Campeonato Carioca, caso a sua situação contratual seja resolvida. O time de São Januário joga contra a Portuguesa, no domingo. "Ele provou que está muito bem fisicamente. E olha que atuou em duas partidas seguidas, neste final de semana!".