Romário treina e deve jogar na quinta Romário participou do treino do Vasco nesta segunda-feira, em São Januário, mas vai diminuir a carga de trabalho. Por determinação médica, ele está proibido de fazer esforço semelhante ao do jogo-treino contra o Macaé, realizado na última quinta. Na ocasião, ele atuou os 110 minutos - a partida teve até prorrogação - e, como conseqüência, sentiu dores musculares e desfalcou o time na derrota para o São Paulo, domingo, no Morumbi. Nesta segunda-feira, por exemplo, Romário só disputou 45 minutos de outro jogo-treino. Depois, foi poupado. Os médicos do clube acreditam que o atacante enfrentará a Ponte Preta, quinta-feira, no Rio. ?Quando não aparece em São Januário, ele faz ginástica e hidromassagem em casa?, declarou o vice-presidente médico do Vasco, Pedro Valente.