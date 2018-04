Romário treina e espera por Eurico Mesmo sem ter assinado contrato, o atacante Romário se exercitou nesta terça-feira em São Januário e realizou seu primeiro treino do ano. O artilheiro espera a chegada prevista para esta quarta-feira do presidente do clube Eurico Miranda, que está na Suíça, para finalizar a renovação de seu contrato. Já o lateral-esquerdo Gilberto não renovou contrato e tem uma proposta do Grêmio. Se Gilberto sair, o Vasco manifestou interesse no lateral Paulo César, do Fluminense. Outra solução pode ser o jovem Edinho, ex-Madureira. O atacante Euller deve se apresentar nesta quarta-feira na cidade de Bom Jardim, região Serrana, onde o clube está treinando, depois de assinar a renovação de seu contrato. O atleta aceitou reduzir o salário de R$ 120 mil para R$ 100 mil e assim ficar dentro do teto salarial fixado pelo clube.