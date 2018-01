Romário treina e nega que esteja de saída para o Necaxa O artilheiro Romário desmentiu nesta quarta-feira que esteja se transferindo para o Necaxa, do México. O presidente do clube mexicano Javier Pérez Teuffer havia afirmado que o atacante viajaria nesta quinta para o país, com o objetivo de efetivar sua contratação. ?Tenho contrato com o Vasco até 31 de dezembro. E independentemente de contrato assinado, estou apalavrado com o presidente do Vasco (Eurico Miranda) para ficar aqui. Sempre cumpri minha palavra e não seria agora que deixaria de fazer?, disse Romário. ?Sempre falei que minha vontade é de fazer o milésimo gol no Vasco e acho praticamente impossível isso não ocorrer.? Romário treinou normalmente em São Januário e, pela primeira vez, conversou com o técnico Celso Roth. O jogador revelou que nesta quinta chegará uma hora antes do início da atividade de campo para se reunir com o treinador e expor suas idéias. Além de Romário, outro que desmentiu as declarações do presidente do Necaxa foi o ex-zagueiro do Botafogo e hoje empresário Gonçalves. O ex-jogador é o responsável por intermediar a negociação entre o clube mexicano e o atacante. ?O Romário já havia descartado a proposta porque quer fazer o gol mil pelo Vasco, no Maracanã e poder comemorar com seus familiares?, revelou Gonçalves. ?Mas, ele se interessou por uma proposta para atuar no segundo semestre, no Campeonato Mexicano, após atingir a marca.? De acordo com Gonçalves, há uma tentativa para que na próxima semana Romário viaje ao México, se encontre pessoalmente com os dirigentes do Necaxa e estude a possibilidade de transferência após marcar o milésimo gol. Outro impedimento para o artilheiro deixar o Brasil é o fato de só poder trocar de clube após o dia 1.º de julho, por causa da determinação da Fifa que impede um atleta atuar por mais de três clubes durante um ano.