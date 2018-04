Romário treina e pode enfrentar o Corinthians no Pacaembu

Romário tem uma série de privilégios no Vasco. Com um currículo de mais de mil gols, o atacante de 41 anos pode treinar quando quiser e também só joga quando estiver disposto, desde que seja no Rio, pois ele não costuma atuar nas partidas em que o time vascaíno é visitante. Veja também: Felipe pode deixar o Corinthians ao final do Brasileirão Bragantino adia discussão sobre parceria com Corinthians Mas Romário pode abrir uma exceção no dia 28 de novembro, quando o Vasco enfrentará o Corinthians no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, inclusive, é decisivo para os corintianos, que lutam contra o rebaixamento. Pensando em jogar nessa reta final do Brasileirão, que deve marcar sua despedida em jogos oficiais, Romário treinou normalmente nesta segunda-feira, em São Januário, dando mostras de que pretende entrar em campo no Pacaembu. Segundo os comentários no Vasco, Romário jogaria contra o Corinthians para ganhar ritmo e melhorar a forma física. Assim, poderia ter uma boa atuação contra o Paraná, na última rodada do Brasileirão, dia 2 de dezembro, em São Januário, quando deve encerrar sua carreira. Ainda sem saber se terá realmente Romário contra o Corinthians, o técnico Valdir Espinosa pensa em escalar o seguinte time titular no jogo do Pacaembu: Cássio; Wagner Diniz, Jorge Luiz, Luizão e Rubens Júnior; Thiaguinho, Amaral, Leandro Bonfim e Morais; Leandro Amaral e Alan Kardec.