Romário treina e quer vaga de titular no domingo O atacante Romário apareceu nesta terça-feira para treinar em São Januário. Ele demonstrou disposição durante a atividade física, com 50 minutos de duração, e quer ser titular do Vasco no jogo de domingo, contra o Madureira, na primeira rodada da Taça Rio (segundo turno do Estadual do Rio). Nesta quarta-feira, dia em que a equipe volta a trabalhar com a bola, o veterano atacante pretende conversar com o técnico Renato Gaúcho para dizer que está se sentindo em condições de sair jogando. Com 992 gols, segundo suas contas, Romário já disse que pretende parar depois do milésimo - que pretende obter ainda no Carioca, de preferência num clássico com o Maracanã lotado. O meia Morais será julgado nesta quarta pelo Tribunal de Justiça da Federação de Futebol do Rio (Ferj) por uma agressão contra o árbitro Luís Antonio Araújo, na derrota por 2 a 1 para o América, na fase classificatória da Taça Guanabara (primeiro turno). Se for considerado culpado, o jogador pode receber uma suspensão de 120 a 720 dias. Mesmo assim, a diretoria já negocia com o procurador do jogador, Fabiano Farah, a renovação de seu contrato, que vai até fevereiro de 2008.