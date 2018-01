Romário treina e reforça Flu na quinta Em menos de uma semana de trabalho nas Laranjeiras, o técnico Renato Gaúcho teve a sua primeira boa notícia: o atacante Romário treinou normalmente hoje e está escalado para o jogo de quinta-feira, contra o Vitória, no Maracanã. "O Romário é muito importante para a equipe. Tenho conversado com ele, que sabe da sua importância para o clube", disse Renato. Para variar, o técnico não quis revelar a escalação do time titular. O treinador apenas adiantou que o atacante Joãozinho será o companheiro de ataque do craque Romário. Renato não esconde de ninguém a sua admiração por este jogador, cuja habilidade é sempre exaltada pelo técnico. No meio, Zada e Marciel disputam posição, assim como Alex Oliveira e Lopes.