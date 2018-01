Romário treina em tempo integral Romário mostrou nesta quarta-feira que fará o máximo de esforço para que o Vasco não retorne à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ele treinou em período integral e nem cogita da possibilidade de ficar fora do jogo de domingo, contra o Palmeiras, em São Januário. Motivação semelhante tem o atacante Alex Dias, que retorna ao time após cumprir suspensão na derrota para o Coritiba, no domingo, por 2 a 0. Ele treinou pela primeira vez nessa semana, mas garantiu estar bem tanto fisicamente quanto tecnicamente. Alex Dias, inclusive, cobrou a presença da torcida na partida de domingo. ?Ela vai nos empurrar para levar o Vasco à vitória?, declarou Alex Dias, que travará um duelo especial com o atacante Marcinho, do Palmeiras ? ambos são artilheiros do Brasileiro, com 16 gols. ?O mais importante é o Vasco conquistar os três pontos?.