Romário treina, mas ainda não sabe se pega o Paraná

Embora o técnico Valdir Espinosa já tenha anunciado sua presença em campo, Romário não sabe se vai enfrentar o Paraná, neste domingo, em São Januário, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que passou um longo tempo inativo durante o ano por causa de contusão, voltou a treinar nesta sexta-feira, depois de uma semana de viagem nos Estados Unidos. "Ainda vou ver", limitou-se a dizer o atacante quando foi questionado sobre sua presença na partida. Ele teme sofrer uma nova lesão, já que passou uma semana sem se exercitar. Nesta sexta, ele fez apenas treinos físicos, inclusive musculação, e foi embora antes mesmo do fim do coletivo, no qual Espinosa pretende escalar um meio-de-campo ofensivo, com Amaral, Leandro Bomfim, Conca e Morais. Espinosa prometeu a presença de Romário nos vestiários do Pacaembu, no último domingo, como forma de atrair a torcida para o jogo, que ainda vale uma vaga na Copa Sul-Americana - o Vasco precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados. O jogo faz parte da promoção da Nestlé, que causou polêmica na semana passada, antes de jogo contra o Flamengo, porque os torcedores não conseguiram trocar produtos da empresa por ingressos.